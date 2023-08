SAN BENEDETTO - Per poter coprire i costi relativi al trasporto dei piccoli studenti che dalla scuola Caselli di via Moretti verranno trasferiti alla Miscia in via Ferri, l’amministrazione ha tagliato la sorveglianza a bordo degli scuolabus per le scuole medie. Da qui la riorganizzazione del trasporto scolastico approvato martedì sera dalla giunta.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA San Benedetto, vietato portare i panini nei concerti. «Droghe e spray al peperoncino tra pane e prosciutto»

Il nodo sta tutto nel trasferimento delle classi quinte del plesso di via Gino Moretti, a seguito dei lavori di adeguamento sismico, presso la scuola Miscia di via Ferri. Trasferimento di fronte al quale il Comune ha dovuto garantire il trasporto per i bambini delle quinte, circa un centinaio, anche se le famiglie non sarebbero molto d’accordo in quanto i piccoli alunni verrebbero fatti salire a ridosso delle proprie abitazioni con orari in alcuni casi proibitivi, mentre avrebbero preferito raggiungere la Caselli e da lì salire a bordo dello scuolabus in direzione via Ferri.

Servizio facoltativo

Ma proprio per garantire tale trasporto l’amministrazione ha deciso di tagliare su un servizio definito facoltativo quale l’assistenza e la sorveglianza sugli scuolabus per gli studenti delle medie. Inoltre non sarà garantito il trasporto dalla scuola Curzi alla rispettiva palestra per le lezioni di educazione motoria, quindi ai ragazzi dell’Istituto scolastico comprensivo Centro, mentre sarà gratuito il servizio di bus navetta per i bambini frequentanti le classi che debbono essere trasferite al Miscia a causa dei lavori di ristrutturazione della scuola Caselli che inizieranno a ottobre, facendo presente che il servizio non comporterà l’utilizzo di mezzi aggiuntivi.

Insomma una coperta troppo corta che il Comune ha cercato di far bastare in vista dei cantieri da aprire nelle scuole e dei lavori da svolgere. Rimanendo in tema scolastico è previsto per lunedì un incontro tra le sigle sindacali e l’assessore Lina Lazzari per l’esternalizzazione del personale delle mense in attesa dell’affidamento del servizio previsto a giorni.