Schianto contro un'auto: centauro 30enne in prognosi riservata

SAN BENEDETTO - Un uomo di trent'anni è in prognosi riservata in seguito ad un incidente avvenuto, poco dopo le 21 di venerdì sera, lungo la Statale 16 a San Benedetto tra un'auto e la sua moto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21 a pochi metri di distanza dall'ingresso dell'ospedale Madonna del Soccorso e le cause del sinistro sono al vaglio della polizia stradale di Ascoli intervenuta sul posto.Il trentenne è stato soccorso dal personale sanitario del 118 ed è stato accompagnato all'interno del nosocomio con conseguenze giudicate gravi tanto che la prognosi è attualmente riservata. E' la polizia stradale ad occuparsi dell'episodio e saranno gli agenti a doversi occupare della ricostruzione della dinamica del sinistro alla base del quale sembrerebbe esserci una mancata precedenza.