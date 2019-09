Schianto in superstrada: due persone finiscono all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MORROVALLE - Schianto in superstrada, in due finiscono all'ospedale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13, lungo la superstrada all'altezza del Comune di Morrovalle.Due le auto coinvolte, che viaggiavano in direzione mare, si sarebbe trattato di un tamponamento. Ferite in modo lieve due persone, che sono state portate al pronto soccorso. Sul posto una ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco.