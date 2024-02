SAN BENEDETTO Prosegue l’emorragia delle strutture ricettive e questa volta a lasciare il posto a una palazzina a sette piani sarà l’ex Hotel Miami Beach in viale Rinascimento sul lungomare. Struttura che è stata rilevata dalla società Miami srl costituitasi proprio ai fini di tale operazione edilizia.

APPROFONDIMENTI LA REPLICA Ascoli, l’agricoltore Busetto Vicari «Non ho offeso Antonini Sono io che sporgo querela» L'EVENTO Ascoli capitale delle bandiere: Tenzone aurea e argentea per i 70 anni della Quintana

L’intervento

Più che di un hotel si tratta di un vero rudere che da decenni campeggia poco più a sud del residence Las Vegas. L’ex Miami Beach infatti da anni insiste nel più totale degrado presentandosi come uno scheletro nonostante la posizione in prima fila sul mare. Un rudere che ora verrà demolito e dalle sue ceneri verrà realizzata una palazzina di 7 piani per un totale di 30 appartamenti. Il progetto è già stato depositato in Comune e ora si attende il semaforo verde degli uffici per poter ricevere il permesso a costruire così da aprire il cantiere e iniziare i lavori. Verrà ricostruita la stessa sagoma oggi rappresentata dall’ex hotel, che si svilupperà in altezza, mentre intorno verrà realizzato verde con arbusti che saranno piantumati soprattutto nella zona a ridosso dell’edificio assieme a diversi parcheggi.

Per mettere in campo tale operazione edilizia è stata costituita una società ad hoc che vede al suo interno l’ascolano Stefano Panichi con la Panichi srl, la società sambenedettese Saitec srl e la Trend Project srl. Intervento che ricorda quello attuato presso l’ex albergo Persico qualche anno fa, diventata una palazzina residenziale. Prosegue quindi il fenomeno degli hotel trasformati in residenziale che ha preso sempre più piede negli ultimi anni in Riviera.

I precedenti

Un’emorragia, quella degli alberghi riconvertiti in palazzine residenziali, iniziata nei primi Anni Novanta e mai arrestatasi. Con un patrimonio alberghiero passato da 132 a 79 hotel. Tanto che si è parlato anche della necessità di porre un vincolo sugli alberghi al fine di frenare il fenomeno. Sia in centro che sul lungomare sono tanti gli hotel che hanno lasciato il passo al residenziale, uno su tutti l’Hotel Garden che la prossima estate vedrà l’inaugurazione in viale Buozzi, si tratterà di una struttura a sei piani con 25 appartamenti, dove due piani sotterranei saranno destinati a parcheggio. E sempre una struttura residenziale è diventato l’ex Hotel Persico sul lungomare di Porto d’Ascoli, solo per citarne alcuni.