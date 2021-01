Esperienza da brividi: nonostante il Covid c'è chi non rinuncia al bagno di Capodanno

SAN BENEDETTO - Nel Capodanno del Covid la Riviera non ha voluto rinunciare al tradizionale bagno dei Vichinghi. Due i tuffi, uno in solitario, l'altro di gruppo ma sempre rispettando le giuste cautele per via della pandemia. Il primo è stato da parte del consigliere Bruno Gabrielli che si è tuffato nelle acque antistanti lo chalet Stella Marina per accogliere al meglio questo 2021 rivolgendo gli auguri a tutti i popoli uniti dal mare e a tutto il mondo. Qualche chilometro verso sud il gruppo del Rebel capitanato da Antonio Capocasa ha rinnovato il rito tuffandosi nelle acque della spiaggia di Porto d’Ascoli affermando che nonostante le ristrettezze imposte dalla pandemia è stato fatto il bagno per rispettare la tradizione.

