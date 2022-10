SAN BENEDETTO - Party nei locali della movida, spunti per una visita al museo o per fare shopping. Dopo due anni vissuti in tono minore, causa pandemia, Halloween sta per tornare anche a San Benedetto, con una ricca serie di “terrificanti” iniziative, per tutti i gusti.





Partiamo dalle feste: motore di questo carnevale autunnale. Lunedì sera, al “Jonathan Disco Beach” di via delle Tamerici va in scena “Vampire”: cena-spettacolo in chiave horror. Info: 340-5589190. Dalle ore 18, lo “Spin-Off” di piazzale Aldo Moro propone una serata all’insegna del divertimento con visioni, giochi e realtà virtuale a tema paura. Info: 331-1620600. Menù speciale al ristorante gourmet “Harena”, per una cena il cui titolo è tutt’un programma: “La voglio al sangue”. Info: 366-7653107.



Ci sono moltissimi altri eventi lungo la Riviera è l’interno. Il ritorno dei party a tema riaccende anche le vendite di articoli legati a questa spaventosa ricorrenza. «Gli acquisti di Halloween si fanno sempre negli ultimissimi giorni, quindi ci aspettiamo clienti soprattutto durante il weekend - ci dice Giovanna Iobbi, dello storico negozio di gadget “Petit Bazar” affacciato su via Gramsci -. Gli articoli che vanno per la maggiore? Dal sangue finto alle maschere». Ma anche i negozi più “tradizionali” hanno messo in campo vetrine speciali o promozioni mirate per il giorno più spaventoso dell’anno. Qualche esempio? L’ottica Verderosa di viale Moretti mette a disposizione dei clienti un ricco campionario di lenti a contatto colorate, per uno sguardo...da paura.

Restando nel cuore del centro, la libreria Mondadori anticipa i tempi e, domenica, dalle 17, organizza un Halloween Party dedicato ai bimbi, con letture ed un laboratorio creativo. Info: 347-9420135. Ad anticipare la festa è anche il TaraBrooch DiscoPub di via dei Mille che, per domenica, ha in rampa di lancio un “Masquerade Party” in salsa latina. Info: 0735-753828. Qualche attività - come Primigi Store all’interno del centro commerciale PortoGrande - pubblicizza anche degli «sconti da brivido» pensati per ingolosire i clienti durante questo periodo autunnale.



Nell’ultimo giorno di ottobre, presso il Museo del Mare di viale Colombo scatta “Halloween al Museo...con lo scienziato pazzo”: altra iniziativa calibrata per i bambini. «Dalle ore 16.30 – invita - Francesca Vitelli: responsabile della gestione museale per l’Ati “Picchio-Integra” - aiutiamo lo smemorato scienziato a ritrovare i reperti perduti durante uno dei suoi misteriosi esperimenti e divertiamoci a realizzare delle creature mostruose». Info e prenotazioni: 353-4109069.