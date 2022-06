Mahmood e Blanco, incantesimo rotto: «Gelo e distanze nel backstage». C'è aria di crisi?

Li avevamo lasciati sul palco dell'Ariston affiatatissimi, ma ora l'incantesimo pare si sia rotto. Tra Mahmood e Blanco tira aria di crisi? Questo i rumors esploso nelle ultime ore a seguito del Radio Zeta Future Hits: i due si sarebbero ignorati. A riportare i fatti avvenuti dietro il backstage del concerto ci ha pensato Today. Sul palco di Radio Zeta si sono esibiti con la loro Brividi, ma i brividi stavolta erano solo per il gelo che li avvolgeva. I due infatti pare che prima dell'esibizione si sarebbero totalmente ignorati.

Mahmood e Blanco, l'incantesimo si è rotto?

Mahmood ha usato un po’ il telefono, poi si è seduto in disparte in attesa del suo momento. Blanco era dal lato opposto, intento a guardare una partita di biliardino. Non avrebbero parlato, Mahmood e Blanco non si sarebbero scambiati neanche una parola. Accantonati Sanremo e anche Eurovision ormai sembra proprio ci sia maretta tra i due E in effetti anche al festival le espressioni di mahmood che guardava i "colpi di testa" del suo compagno rimarranno nella storia. Ma poi a Torino giravano insieme con il monopattino e quindi il sospiro di sollievo era stato tirato dai fan. Ma ora la terra torna a tremare. La complicità sembra essere svanita nel nulla.

Le indiscrezioni

Sempre secondo le indiscrezioni, Mahmood e Blanco si sarebbero incontrati solo sul palco. Il primo a salirci è stato Mahmood - e l'esibizione ha lasciato molto a deisderare -, che è stato raggiunto poi da Blanco per Brividi. Terminata la performance , Mahmood se ne è andato, lasciando tutta la scena a Blanco. Ed è proprio andato via. Non lo ha aspettato nel backstage. Ovviamente per ora si tratta solo di un gossip, e in attesa di smentite i fan possono continuare a sognare.

