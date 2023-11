Ragazzino di 13 anni cade in classe a San Benedetto: accertamenti in corso, probabile uno scherzo finito male

SAN BENEDETTO - Ambulanza a sirene spiegate questa mattina alla scuola secondaria di primo grado ‘Curzi’ davanti ad uno stuolo di genitori che ha osservato la scena con il cuore in gola. Il 118 è stato allertato dalla stessa scuola dopo che un ragazzo di 13 anni è caduto rovinosamente a terra in classe per cause non ancora chiarite. Tante ipotesi viva anche quella di uno scherzo goliardico fatto senza cattiveria, ma che a volte porta anche gravi conseguenze. Il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso di San Benedetto dalla Croce Verde e sta effettuando gli esami diagnostici del caso per scongiurare eventualmente una frattura al coccige