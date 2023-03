Riprende uno studente poi si toglie camicia e canottiera: sospensione immediata per il professore

ANCONA - Variegato e difficile il mondo della scuola. Situazioni particolari che si susseguono di giorno in giorno, coinvolte anche le Marche, nello specifico il liceo Savoia Benincasa di Ancona. Ecco quel che è successo ieri: un docente entra in classe e rimprovera un alunno perchè aveva il cappuccio della felpa in testa. Spiegazioni e confronto con tanto di botta e risposta finchè all'improvviso la situazione in classe degenera perchè il docente all'improvviso si sarebbe tolto prima la camicia e poi pure la canottiera rimanendo così a torso nudo davanti ai ragazzi.

Sconcerto e stupore anche se la strana situazione è durata soltanto qualche minuto poi la lezione è ripresa con gli stessi studenti che alla fine hanno informato la dirigente scolastica dell'accaduto.

Atmosfera pesante, valuzioni e riflessioni con un provvedimento cautelare per il professore che è stato per il momento sospeso e che pertanto verrà già da domani sostituito in attesa delle ulteriori verifiche sull'accaduto.