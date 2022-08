SAN BENEDETTO L’estate sta finendo ma non al Pronto soccorso di San Benedetto, almeno guardando i numeri e l’afflusso dei pazienti all’emergenza. Altra notte agitata quella tra giovedì e venerdì quando sono stati contati circa 50 accessi e con un medico che è arrivato addirittura da Jesi per poter sopperire a un’assenza.

L’aiuto da Jesi



L’emergenza sambenedettese sempre più in panne. I numeri degli accessi sono quelli da piena estate, giovedì notte si contavano 30 pazienti in attesa fuori dal Pronto soccorso e 25 dentro. A fronte di soli due medici in corsia di cui uno assente così da doversi rivolgere alla cooperativa che ha inviato un medico da Jesi, con tutte le difficoltà del caso, non possedendo la password per accedere al programma e non conoscendo il sistema informatico. Professionista che tra l’altro ha raggiunto il Madonna del Soccorso solo in tarda serata. Una situazione estrema che ha rallentato le prestazioni chiedendo ancora più impegno da parte dell’altro medico di turno e degli altri operatori. Insomma si continua ad avvertire il problema della carenza dei medici, tra l’altro proprio un dottore ha già dato le dimissioni per trasferirsi presso l’emergenza di un altro nosocomio.



Fuga dalla Riviera



Quindi prosegue l’emorragia di professionisti a cui non corrispondono nuove assunzioni, anzi i bandi rimangono quasi tutti deserti sia per carenza di specialisti in emergenza, sia per un Madonna del Soccorso che non appare più attrattivo. E in situazioni come quelle di giovedì notte ci si chiede come mai non ci fosse alcun medico dell’Area vasta 5 disponibile per coprire il turno al Pronto soccorso di San Benedetto. A questo punto le due soluzioni sul tavolo sono quella di potenziare il personale medico o di cambiare l’organizzazione operativa, soprattutto andando incontro all’autunno dove probabilmente si andrà a riacutizzare la pandemia. Infatti non va dimenticata l’emergenza Covid che a oggi vede i pazienti positivi trattati al Pronto soccorso, altro fattore che rallenterebbe le prestazioni.



Gli accessi