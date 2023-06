SAN BENEDETTO - È arrivato il giorno delle elezioni al Circolo Nautico Sambenedettese che oggi andrà a rinnovare il suo consiglio direttivo. Due gli sfidanti: il presidente uscente Igor Baiocchi e Giuseppe Mattetti. Un appuntamento al voto minato da scontri e attacchi fino alla vigilia ma che ora lascia la parola alle urne.

Le votazioni inizialmente, infatti, avrebbero dovuto tenersi all’Hotel Parco dei Principi a Grottammare poi rinviate in quanto il sito era fuori Comune.

Da qui lo slittamento a oggi dove non sono mancati dubbi sulla candidabilità del presidente uscente Baiocchi a seguito della sospensione decisa dai probiviri per vicende risalenti a tre anni fa. Ma alla fine si è deciso di procedere alle elezioni. Le operazioni di voto si svolgeranno questa mattina a partire dalle 9 presso il Palariviera.



Prima si terrà l’assemblea con modifica dello statuto quindi la discussione sui diritti e i doveri dei soci, partecipazioni alle assemblee e finanziamenti. A seguire si passerà alla parte ordinaria con comunicazioni del presidente uscente, l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo per poi procedere alle votazioni di presidente, consiglieri, revisori dei conti e collegio dei probiviri. I candidati consiglieri a sostegno di Giuseppe Mattetti sono: Maria Ambra Furiani, Mario Picchio, Alvaro Guidotti, Pino Pirri e Massimiliano Terenzi. Revisori dei conti: Giovanni Cegna e Danila Romandini. Per il collegio dei probiviri sono in ballo: Giacomo Voltattorni e Giuseppe Mancini. La squadra a sostegno di Baiocchi è formata dai candidati consiglieri: Carlo Capecci, Laura Cennini, Giacomo Forti, Enrico Ripanucci e Benito Rossi. Revisore dei conti: Piergiorgio Crincoli. Collegio dei probiviri: Paolo Angelini, Paolo Travaglini. I soci del Circolo nautico sono 630.