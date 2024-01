SAN BENEDETTO Finiscono le feste ma si aprono due cartelloni ricchi di appuntamenti culturali in città: quello di In Art e del Circolo dei sambenedettesi. Organizzata dall’associazione culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini si parte domani alle 20.45 al Teatro Concordia di San Benedetto con “Follia d’amore”. A cento anni dalla nascita d Franco Basaglia, ospiti del primo appuntamento Francesco Ruiz, che presenterà il suo libro “Il Corpo, il Sé, gli Archetipi”. Durante l’incontro si esibirà anche il Günther Sanin Trio. Dialogherà con l’autore Gianni Balloni; letture del libro “Il Corpo, il Sé, gli Archetipi” a cura dell’attrice Laura Margherita Di Marco. Gli altri appuntamenti di InArt saranno resi noti a fine gennaio. Dal 19 gennaio anche il Circolo dei sambenedettesi realizzarà una serie di interessanti appuntamenti. Al Museo del mare - alle ore 17,30, il primo dal titolo “Giacobini, francesi e insorgenti tra Marche e Abruzzo. 1796-1799” (Andrealivi editore), presentazione del libro con l’autore Carlo Verducci. Venerdì 26 , stessa sede e ora “Mario Lupo, la forza del sentimento. La figlia Maristella racconta”, dialogo con immagini insieme a Benedetta Trevisani e Gino Troli insisme a Maristella Lupo. Maristella Lupo, figlia dell’indimenticabile Mario, fortemente legato al Circolo per l’opera simbolo del Gabbiano Livingston al Molo Sud, ripercorre in una ricostruzione per parole e immagini la vita e l’opera di suo padre che, nelle fasi diverse del suo percorso artistico, ha toccato vari luoghi fino all’approdo a San Benedetto e al profondo legame con il nostro mare. La forza del sentimento come motivo conduttore di un artista che ancora vive nella memoria di una città che lo ha amato e che ne conserva le opere nel passaggio tra le generazioni famigliari. Infine l’incontro previsto il 12 gennaio è rinviato al mese di marzo.

Le iscrizioni

Inoltre il Circolo fa sapere che è aperta la campagna di iscrizione 2024 con il nuovo gadget ( riproduzione a tre dimensioni del quadro di metà Ottocento con la rappresentazione di San Benedetto dal mare al Paese alto). È disponibile infine il video film sulla storia della Samb per il Centenario nella sede del Circolo.