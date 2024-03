Pesaro, da circolo a discoteca: rischia la sospensione per 10 giorni per la struttura in Strada dei Colli. Aveva cambiato gestione

PESARO Circolo privato trasformato in discoteca, dopo gli accertamenti di polizia di stato, polizia locale e vigili del fuoco, scattano anche le conseguenze amministrative tra cui il rischio di sospensione di 10 giorni per l’attività. Il locale finito nei giorni scorsi nel miniro dei controlli è il Marilyn - ex Miscela - situato in in strada dei Colli, nella zona tra Muraglia e Trebbiantico.

La tendenza

Il locale è tra quelli più in voga tra i giovani, molto conosciuto e frequentato. La divisione polizia amministrativa della questura, unitamente a polizia locale e vigili del fuoco, ha effettuato e continuerà a effettuare controlli nei locali del territorio comunale. Nei giorni scorsi i servizi preposti hanno avuto ad oggetto anche il circolo privato che aveva consentito l’ingresso ad un centinaio di giovani che, all’atto delle verifiche, sono stati trovati all’interno. Non solo gli agenti e i vigili del fuoco hanno trovato anche due dj su un palco che diffondevano musica da discoteca ad altissimo volume, barman e buttafuori.

Il regolamento

I ragazzi erano intenti a ballare e divertirsi. Peccato che i controlli hanno permesso di appurare che mancavano alcune autorizzazioni. Il locale, un circolo privato in cui si può entrare solo se tesserati, ha cambiato gestione e gli agenti hanno effettuato i riscontri del caso. All’esito delle verifiche infatti sono stati emessi provvedimenti nei confronti del titolare e di tutti gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nell’attività, compresa l’agenzia investigativa presso la quale sono impiegati i due buttafuori.

In pratica, secondo il regolamento del Tulps, il testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza, il locale non aveva la licenza per il pubblico spettacolo e per essere adibito a sala da ballo. Dunque la cosa stava avvenendo abusivamente. Si sta quindi procedendo a una sospensione dell’attività per 10 giorni e alla quantificazione delle sanzioni da commisurare. L’importo sarà quindi valutato in queste ore.