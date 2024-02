SAN BENEDETTO Arrivano 5,9 milioni di euro aggiuntivi per il plesso “Augusto Capriotti” di San Benedetto, portando così il contributo a 9,9 milioni di euro. Questo primo stanziamento aggiuntivo, a cui ne seguirà un altro per adeguare ulteriormente il plafond all'aumento dei costi dei materiali da costruzione, si è reso necessario per far fronte ai maggiori costi emersi durante la redazione del progetto, finanziato nell’ambito dell’Ordinanza 31 dedicata alla ricostruzione e riparazione di tutti gli istituti del Centro Italia danneggiati dal sisma, il progetto prevede un'opera di natura conservativa che mira a garantire la sicurezza statica dell'edificio senza alterarne l'assetto generale.

Questo intervento si articolerà in diverse fasi, in funzione delle risorse finanziarie disponibili, e includerà non solo il rafforzamento strutturale ma anche il ripristino delle finiture e l'efficientamento energetico. Il complesso è formato da 4 strutture distinte, su cui si concentreranno interventi specifici. Per l'Edificio 1, è prevista la realizzazione di un esoscheletro esterno in acciaio, che verrà integrato alla struttura esistente per aumentarne la resistenza sismica.

Le fasciature in Frp sugli elementi strutturali

L'Edificio 2 beneficerà dell'inserimento di fasciature in FRP (Fibre Reinforced Polymer) su alcuni elementi strutturali, per migliorarne la resilienza alle azioni sismiche. L'Edificio 3, oggi palestra, sarà anch'esso oggetto di intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico per 2,7 milioni finanziato con fondi Pnrr. Infine, l'Edificio 4 vedrà l'implementazione di interventi strutturali necessari per assicurare la conformità ai requisiti sismici. Oltre agli interventi strutturali, il progetto comprende misure di efficientamento energetico, che contribuiranno a migliorare la sostenibilità e il comfort.

«Questo intervento, che vede un significativo incremento delle risorse finanziarie destinate, rappresenta un ulteriore avanzamento nel nostro impegno verso la sicurezza e l'innovazione nel settore dell'edilizia scolastica - commenta il Commissario alla Ricostruzione Guido Castelli che ha accordato i fondi -. Il piano di ricostruzione delle scuole non è solo una risposta alla necessità di adeguamento sismico, ma rappresenta anche un'opportunità unica per rinnovare e migliorare l'infrastruttura educativa».