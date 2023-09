Bonus trasporti, nuovo click day a ottobre: come richiedere il voucher, i requisiti e come utilizzarlo. Cosa cambia

Ad agosto il bonus trasporti 2023 era stato sospeso causa dell'esaurimento dei fondi disponibili, ma in seguito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fatto sapere che le domande sarebbero state riaperte a partire dal1° ottobre 2023 per assegnare i fondi residui. In questa data ci sarà un click day: va tenuto presente che le risorse rimaste sono limitate quindi non riusciranno a coprire tutte le richieste dei cittadini, almeno fino a che non arriveranno gli stanziamenti del Decreto Energia 2023.

Ma come funziona esattamente il contributo, per quali abbonamenti è valido e come fare per richiedere il buono da 60€? Vediamo insieme tutte le novità.