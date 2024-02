San Benedetto, minaccia con un coltello (dopo avergli danneggiato la macchina) il compagno della madre: irrompono i carabinieri in casa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un 26enne di San Benedetto sarà allontanato dalla casa familiare e non potrà più avvicinarsi alla madre e al compagno, un 40 enne di origini brasiliane, dopo quanto avvenuto ieri. I Carabinieri, infatti, dopo aver ricevuto una telefonata d'aiuto da parte del 40enne sono dovuti intervenire nell'abitazione per disarmare il giovane trovato con un coltello in mano. In precedenza, il 26enne aveva sfogato la sua rabbia sulla macchina dell'uomo, danneggiandone la carrozzeria.

Il motivo

Il motivo delle minacce e degli insulti, oltre all'assunzione di alcolici, sarebbe stata una critica mal digerita.