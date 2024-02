Ancona, va a sbattere contro una pianta nelle prime ore della mattina: un 50enne all'ospedale

ANCONA Attimi di paura nella primissima mattinata di oggi (24 febbraio) per un incidente avvenuto ad Ancona in via della Marina. Un 50enne, a bordo della sua auto, è andato a sbattere contro una pianta posta a lato della carreggiata distruggendo gran parte della macchina. Sul posto la Croce Gialla che lo ha condotto a Torrette con un codice di media gravità.

L'alcol test

Poco dopo sono intervenute anche tre pattuglie della Polizia Municipale che, come da prassi, lo hanno sottoposto all'alcol test.