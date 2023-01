SAN BENEDETTO - Da via Toti a piazza Cristo Re: spostamento in vista per il mercato del sabato di Porto d’Ascoli. Piovono consensi per la riorganizzazione delle bancarelle pensata dal Comune. Il presidente del comitato zonale, Elio Core: «Scelta che ridà vita al quartiere, ora però la piazza va riqualificata seriamente». Procediamo con ordine, dicendo che la giunta Spazzafumo ha, recentemente, varato dei nuovi indirizzi per lo svolgimento dei mercati cittadini.

L’obiettivo



«Il nostro obiettivo è offrire più sicurezza a clienti ed operatori e, al contempo, assicurare una migliore visibilità a tutti gli stand» ha detto l’assessore alle attività produttive Laura Camaioni. In questo contesto, s’inquadra il ritorno del mercato in piazza Cristo Re che potrebbe avvenire entro l’estate. Quello spazio (cuore del quartiere Porto d’Ascoli Centro) ospitava già gli stand, spostati in via Toti nell’ambito dei lavori di restyling della piazza, voluti e realizzati ormai 20 anni fa dall’amministrazione Martinelli. I lavori vennero eseguiti dalla ditta “General Costruzioni” di Montorio al Vomano sotto la direzione del compianto architetto municipale Farnush Davarpanah. Un’opera su cui inizia a farsi sentire il peso dei lustri. Non a caso, il comitato di quartiere si batte per un profondo intervento di manutenzione e miglioramento, finora mai realizzato.

Qualche tempo fa, dei tecnici privati interpellati dall’associazione zonale avevano anche realizzato una bozza progettuale per la nuova pizza Cristo Re, presentata ufficialmente all’amministrazione Piunti. L’accoglienza fu gelida: «Abbiamo priorità diverse. Ci sono quartieri che una piazza neanche ce l’hanno, come San Pio X» disse, nel 2018, l’allora assessore ai lavori pubblici: Andrea Assenti. Vedremo, oggi, che farà la nuova compagine del sindaco Antonio Spazzafumo. Intanto, da Porto d’Ascoli Centro plaudono per lo spostamento del mercato in quella che viene definita la sua sede naturale: «C’è l’esigenza di rivitalizzare il centro di Porto d’Ascoli, divenuto deserto a causa di una piazza vuota e sottoutilizzata, scongiurando di fatto il pericolo di un quartiere dormitorio, privo di iniziative e di contenuti» ha scritto il presidente del comitato di quartiere, Core, in una lettera indirizzata all’assessore Camaioni.



Le motivazioni



.

​«Si fa presente infatti - prosegue la missiva - che il trasferimento del mercato è stato più volte sottoposto dal Comitato di quartiere all’attenzione dei cittadini e dei commercianti nelle pubbliche assemblee, nelle quali hanno espresso sempre parere favorevole al ritorno in piazza Cristo Re perché più facilmente accessibile ai cittadini soprattutto ad una fascia di popolazione anziana e perché la location è assai antropizzato».