PESARO Dopo due giorni di riposo la Carpegna Prosciutto da oggi si ritrova nuovamente in palestra, per iniziare a lavorare in questa lunga pausa. Nel frattempo la Carpegna Prosciutto pare avere rotto gli indugi per quanto riguarda il mercato visto che secondo radio mercato la Vuelle sarebbe vicina a chiudere con il play-guardia americano Justin Wright-Foreman, classe 1997 di 183 cm, uscito da Hofstra University scelto nel 2019 come cinquantatreesima scelta assoluta dagli Utah Jazz e che ha già avuto esperienze in Europa giocando alcune partite in Francia con Roanne, in Germania con il Bamberg, e in Turchia con la formazione di Smirne oltre a tanta D-League.

La squadra

La speranza è quella di vedere una squadra più pronta in vista della ripresa del campionato, fissata per il fine settimana del 2 e 3 marzo, visto che ancora non è stato diramato giorno e orario da parte della Lega Basket in cui si giocherà in casa contro la capolista Brescia, che fino adesso ha vinto ben sedici gare sulle venti totali giocate. Dando uno sguardo ai numeri di squadra totalizzati dopo le prime venti partite di questa stagione, la Carpegna Prosciutto è il tredicesimo attacco di tutta la serie A con 78,3 punti segnati di media e ne subisce 86,2 a partite e solo Scafati e Varese fanno peggio.

Up&down

Nella valutazione di squadra la Vuelle è quattordicesima, con le sole Sassari e Brindisi che totalizzano di meno. Nei rimbalzi totali gli uomini di coach Romeo Sacchetti sono undicesimi con 34,4, mentre in quelli difensivi sono ottavi e negli offensivi decimi. Negli assist distribuiti i biancorossi sono ottavi, mentre nelle palle recuperate sono sesti assieme a Scafati e Milano e nelle palle perse sesti assieme a Treviso. Nei falli commessi capitan Tambone e compagni sono undicesimi e nei falli subiti sono secondi dietro solo alla Virtus e ancora una volta alla pari con la Nutribullet. Questi numeri non paiono rispecchiare la posizione di classifica della Vuelle, mentre i successivi purtroppo si, visto che nella graduatoria del plus-minus, la posizione che la Carpegna Prosciutto occupa al momento è quella che ha in classifica e cioè il penultimo posto, con la sola Brindisi che fa peggio. Anche nella percentuale da due punti i biancorossi sono penultimi, mentre in quella da tre punti le cose vanno leggermente meglio, visto che Cinciarini e soci sono decimi, ma tornano ad essere ampiamente deficitari nella percentuale totale di tiro, essendo anche qui davanti solo a Brindisi. Nella percentuale ai tiri liberi invece la Vuelle è quinta. Alla luce di questi aspetti bisognerà provare a migliorare in primis in difesa, magari qualche volta affidandosi anche a qualche difesa a zona e non solo difendendo sempre a uomo. Ma soprattutto bisogna alzare le percentuali di tiro e per fare questo c’è solo una cosa da fare, chiudersi in palestra e tirare come se non ci fosse un domani.

La Coppa

Nel frattempo inizia oggi a Torino la Final Eight di Coppa Italia e ad aprire i quarti di finale alle ore 18 sarà la sfida tra i campioni d’Italia di Milano e Trento, mentre a seguire alle 20.45 Venezia se la vedrà con la neopromossa Pistoia. Domani invece la giornata si aprirà con il derby emiliano tra la Virtus Segafredo Bologna e la Unahotels Reggio Emilia in programma alle 18, mentre alle 20:45 scenderanno in campo Germani Brescia e GeVi Napoli.