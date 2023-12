SAN BENEDETTO - Ottimizzare gli spazi. Questa la parola d’ordine che si è imposta l’amministrazione comunale in merito al mercato ittico. Questione che è stata discussa giovedì sera in maggioranza dove il direttore Manuelita Leli ha illustrato la gestione dell’ultimo anno.



Gli spazi



L’obiettivo posto dall’amministrazione sarebbe quello di recuperare tutti gli spazi sfitti che oggi insistono al mercato ittico, qualcuno dopo anni di vertenze. Quindi rivedere i vari locali e il loro impiego al fine di mettere in locazione il maggior numero di spazi a disposizione. Una sorta di ricognizione dei box presenti all’interno della struttura portuale, quella che è stata portata avanti dalla direzione e illustrata ai consiglieri comunali, per poi dare seguito a un bando pubblico e procedere alla loro riassegnazione al fine di ottimizzarne l’impiego. A oggi sarebbero circa una decina gli uffici liberi in attesa di collocazione, soprattutto quelli al piano superiore. In questa ottica potrebbe essere rivista anche la presenza della sede del Circolo dei Sambenedettesi al primo piano della struttura e potrebbe essere previsto lo spostamento del Bar Europa verso l’area nord del porto.

Sempre nel campo ittico è previsto lo spostamento dei box per la vendita al minuto di pesce attualmente presenti in via La Spezia, a lato di piazza Montebello, dove ci sarebbero problemi strutturali provocati da infiltrazioni e di conseguenza verrebbero spostati, almeno per la durata dei lavori, presso il mercatino dell’ortofrutta di viale De Gasperi. Intanto da tre giorni manca il vigile al mercato ittico.



Assenza che è stata subito rilevata dall’imprenditore ittico Lorenzo Marinangeli e consigliere comunale, che tuona: «Da tre giorni il vigile designato al mercato ittico è assente, perché non viene rimpiazzato? Ho presentato due interrogazioni per avere il presidio al Mercato ittico per poi ritrovarci senza controllo. Il sindaco Spazzafumo si lamenta per l’elevato numero dei dipendenti e poi ci ritroviamo con assenze di questo tipo. Se accade qualcosa di chi sarà la responsabilità? Il decoro urbano fa pena in città, nella zona del molo sud fino a Mare Bunazze, le palme sono tutte che se cadono sono anche pericolose, c’è degrado ovunque, quindi non penso che si possa parlare di personale in esubero».