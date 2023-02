Connessioni in tilt, mercato ittico di San Benedetto di nuovo ko: «Ripercussioni sul prezzo del pesce»

SAN BENEDETTO - Un altro guasto nella notte al mercato ittico di San Benedetto del Tronto intorno alle 4 di questa mattina. Un problema alle conneessioni ha costretto gli operatori ad operare l'asta su un solo nastro.

Si tratta della seconda volta in una settimana, come denuncia il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli che parla anche di “ripercussioni sui prezzi che danneggiano i pescatori e gli operatori”. Marinangeli parla di una situazione di inadeguatezza: “Andiamo ancora con il ponte radio e con una connessione Adsl non adeguati e il Comune non garantisce la connettività necessaria”.