SAN BENEDETTO - Un monitor malfunzionante ha mandato in tilt un’intera linea d’asta del mercato ittico. E’ accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì e, stando a quanto affermano gli addetti ai lavori, si è trattato della seconda volta nel giro di una settimana. I guai sono iniziati quando hanno preso il via le operazioni dell’asta, nel cuore della notte, quando una delle due linee d’asta è rimasta paralizzata.

A criticare è il consigliere comunale Lorenzo Marinangeli che è anche un operatore del mercato : «Una situazione - ha affermato - che ha ripercussioni sui prezzi che danneggiano i pescatori e gli operatori». Il disservizio ha causato ritardi definiti importanti dagli operatori tanto che, in mattinata, si è tenuto un incontro urgente, in Comune, tra il sindaco Antonio Spazzafumo e gli armatori del porto. Dopo la riunione Spazzafumo ha convocato una riunione con i funzionari comunali e i tecnici della ditta responsabile della manutenzione del sistema operativo delle linee d’asta. «Dall’analisi dei disagi registrati e degli interventi di manutenzione eseguiti finora - hanno poi fatto sapere dal Comune - è emerso che i problemi riscontrati non possono essere ricondotti alla qualità della connessione dati in quanto il sistema dell’asta è stato progettato per poter operare anche in assenza di collegamento internet. La velocità della connessione, che dipende dal provider del servizio, determina solo la rapidità con cui l’azienda manutentrice riesce ad intervenire a distanza tramite accesso remoto. In realtà sembra che il malfunzionamento sia dipeso dal difetto di uno dei due monitor preposti a mostrare i prodotti in transito sulla linea d’asta, difetto che si è ripercosso sull’intero procedimento di astatura. In ogni caso, si è convenuto che tutte le componenti dell’infrastruttura saranno nei prossimi giorni sottoposte ad una revisione, anche al fine di valutare l’opportunità di investire in un potenziamento che possa ridurre in maniera significativa il rischio di nuove interruzioni». Nel frattempo, i tecnici del Comune sono all’opera sulla velocità della connessione oggi disponibile nell’area del Mercato Ittico all’Ingrosso in attesa che possa arrivare anche lì la fibra ottica che renderebbe più tempestivo un intervento di assistenza da remoto. «Ho raccolto e fatto mie le rimostranze degli operatori – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – e insieme all’assessore alle Attività Produttive Laura Camaioni ho subito coinvolto gli uffici preposti per approfondire la questione e valutare quali interventi effettuare per assicurare un funzionamento adeguato di un impianto inaugurato di recente e costato non pochi soldi».«Come sempre, ci siamo subito fatti interpreti del disagio segnalato – aggiunge l’assessore Camaioni – e abbiamo chiesto a chi di dovere di attivarsi per superare le difficoltà incontrate da operatori di un settore già fortemente colpito dalla crisi».