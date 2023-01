Cade e batte la testa, volo choc di 4 metri dalla cella frigorifera. Eliambulanza al mercato ittico di San Benedetto

SAN BENEDETTO - Questa mattina si è verificato un infortunio al mercato ittico di San Benedetto dove un uomo di 60 anni, non si sa se a seguito di un malore, è caduto dal tetto di una cella frigorifera, da un’altezza di oltre quattro metri battendo la testa. Nella caduta ha infatti riportato un trauma cranico e alcune fratture. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento in eliambulanza all'ospedale di Torrette dove è giunto in codice rosso.