Rolex, Omega e Longines d'oro di seconda mano in vendita senza autorizzazioni: gioiellerie nei guai. Sequestrati orologi per 50mila euro

CIVITANOVA - Rolex, Longines e Omerga in vetrina: orologi di seconda mano ma d'oro e dal valore molto alto. Ma senza autorizzazioni: sequestro della Finanza di Civitanova in due gioiellerie della costa maceratese, quattro titolari denunciati per l'attività abusiva di "compro oro".

Le indagini sono partite dai profili social delle attività commerciali e dallo screening dei principali siti di vendita online. Le Fiamme Gialle hanno individuato le gioiellerie che, a fronte della pubblicizzazione sul web della vendita di orologi “di secondo polso” in oro, non sono risultate al contempo iscritte presso il Registro degli operatori compro oro, tenuto e gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (O.A.M.), istituito con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 92 del 2017.

I militari della Compagnia di Civitanova hanno così visitato le gioiellerie, dove hanno trovato, esposti in vetrina, in un caso, un orologio in oro usato con il marchio Rolex, e, nell’altro, 5 orologi in oro usati (3 con il marchio Rolex, 1 con il marchio Longines e 1 con il marchio Omega).

I titolari sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata: rischiano la multa fino a 10.000 Euro e la reclusione fino a 4 anni. Gli orologi, dal valore complessivo di oltre 50.000 Euro, sono stati sottoposti a sequestro probatorio.