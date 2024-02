SAN BENEDETTO - Due fulmini tra le sabbie sambenedettesi: Luigi Fabiano e Stefania Micolucci. Ecco i nomi più in alto nei podi maschili e femminili, al termine della ventesima edizione della Maratona sulla Sabbia. Ieri mattina, questo particolare evento sportivo, nato da un’idea di Francesco Capecci, è tornato a vivacizzare il litorale. Circuito di gara collocato la foce del Ragnola. Arenile compattato da pioggia e umidità: favorevole per i partecipanti alla corsa on the beach. Una competizione davvero unica nel suo genere, quest’anno ancor più singolare, grazie alla concomitanza col Carnevale.

Qualche atleta s’è presentato in maschera. Ha fatto capolino un gladiatore, forse per fare il verso al “neo-ascolano” Crowe; oppure per simboleggiare la forze necessaria a completare una gara così tosta. L’organizzazione, firmata dall’Asd Club Super Marathon Italia, aveva imbastito ben 5 categorie di percorsi. Oltre a quella canonica della maratona (42,195 km), si correva la 20,2 competitiva oppure le non agonistiche di 14 e 7 km. Dulcis in fundo, la manifestazione comprendeva anche il Campionato Italiano Iuta (Italian Ultramarathon and Trail Association) sui 50 kilometri. Ma concentriamoci sui risultati della corsa più iconica.

Ossia la 42,195 km. Fabiano, società Podistica dell’Adriatico, ha tagliato il traguardo per primo, col tempo di 3 ore 39 minuti e 27 secondi. Restando tra gli uomini: piazzamento d’argento per Lorenzo Bachetti Spurio, Avis Monteprandone Podistica Centobuchi, col tempo di: 3 ore, 57 minuti e 25 secondi. Bronzo per Marco Urbinati (Banca di Pesaro Centro Storico) arrivato terzo in 4:15:39. Passando alle atlete, la Micolucci (Podistica dell’Adriatico) ha chiuso la partita in 4:23:11. Subito dietro di lei, è arrivata Elena Cupi dell’Olimpus San Marino Atletica, in 4:27:42. Il bronzo femminile è andato a Maria Teresa Giardi (4:33:42) del Gruppo podistico atletico San Marino. Un riconoscimento anche all’atleta dorico Ferdinando Gambelli della Stamura Ancona: sempre presente a tutte le venti edizioni di questa gara.