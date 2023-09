Che festa per l'Half Marathon a Porto San Giorgio. Il sindaco: «1000 tra sportivi e atleti» LE FOTO

PORTO SAN GIORGIO Grande partecipazione per la quarantesima edizione per la Half Marathon del Piceno Fermano, stamattina, con partenza sul lungomare Gramsci. L'iniziativa è organizzata dall'Asd Valtenna e dalla presidente Doriana Valori, con la collaborazione del comune e dell'assessorato allo sport. Il tracciato da competizione era da 21 chilometri, al quale aggiungeva la camminata da 5 chilometri e la stracittadina da 10 chilometri e mezzo.

Il commento del sindaco

«Oggi Porto San Giorgio -ha commentato il sindaco Valerio Vesprini (presente anche l'assessore allo sport Fabio Senzacqua e il presidente della Provincia Michele Ortenzi nella foto sotto) - ha ospitato mille tra sportivi e atleti ma anche semplici turisti e cittadini che hanno partecipato a questa nuova edizione dell'Half Marathon.

Un'occasione per accogliere tante presenze in città che veicolano il nome di Porto San Giorgio. Grazie a tutti gli organizzatori ed ai partecipanti». Una manifestazione sportiva che vede il comune di Porto San Giorgio partner da 14 anni, come ha spiegato il sindaco Vesprini che ha seguito la complessa organizzazione dell'evento fin da quando era assessore allo sport. Si tratta di un evento sportivo che fa dei numeri discreti e che quest'anno si è fregiato della partecipazione di atleti dal Belgio e dall'Ungheria. Oltre al movimento sportivo di partecipanti che mette in moto, è anche un'iniziativa dai risvolti sociali importanti, sempre ancorati al valore dello sport come mezzo di prevenzione contro le malattie e a favore della salute psicofisica.