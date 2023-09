Fermo, cade dalla finestra a 5 anni: attimi di terrore. La piccola in eliambulanza al Salesi

FERMO - Allarme poco fa nella zona tra Salvano e il rione Santa Vittoria dove una bimba di 5 anni è caduta da una finestra (la dinamica è ancora da chiarire) dell'altezza di circa 3 metri. Immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto i sanitari del 118 e la Croce Azzurra di Porto San Giorgio.

LEGGI ANCHE: Schianto tra una moto e un'auto sulla Salaria: ferita una coppia. Lui è grave, arriva l'eliambulanza

L'intervento in eliambulanza

La piccola è stata subito soccorsa ma i sanitari hanno ritenuto di allertare anche l'eliambulanza. La piccola è stata quindi stabilizzata e trasferita in elicottero al Salesi per gli accertamenti medici e clinici del caso. Stando alle prime informazioni la piccola non sembrerebbe in pericolo di vita.