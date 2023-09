Schianto tra una moto e un'auto sulla Salaria: ferita una coppia. Lui è grave, arriva l'eliambulanza

MONSAMPOLO DEL TRONTO - Un grave incidente stradale si è verificato stasera dopo le 21 a Monsampolo del Tronto sulla strada statale Salaria all’altezza della frazione di Stella. Due giovani in sella a una moto, che si stavano immettendo sulla strada statale, sono andati a sbattere contro un’auto.

Corridonia, un'auto in contromano sulla rotatoria e scontro frontale sullo svincolo: un ferito

L’impatto è stato tremendo, tanto che la coppia in sella alla moto è finita sull’asfalto. L’eliambulanza Icaro ha caricato il motociclista le cui condizioni era più gravi avendo riportato fratture agli arti e altri traumi al corpo. Era comunque cosciente al momento del trasporto in eliambulanza. In serata si stava valutando se trasferire anche la giovane, che era in sella alla moto, al Trauma Center di Torrette.