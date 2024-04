SAN BENEDETTO Gran Fondo, grandi grane legate al meteo. Ieri mattina, la competizione ciclistica delle associazioni “Bicigustando” e “Sbt-Team” è stata, in parte, condizionata dal maltempo ma l’organizzazione perfetta ha permesso di far fronte alle difficoltà con tempismo. Erano infatti programma due percorsi, il lungo da 126,31 chilometri e il corto di 87,29. Ebbene: a causa della scarsa percorribilità di alcune strade, il percorso lungo è stato annullato; mentre la partenza dell’altro è stata ritardata, per consentire le verifiche di sicurezza. Alla fine, è stato dato lo start alla pedalata da San Benedetto verso l’entroterra e ritorno.

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA San Benedetto, gli operatori turistici contestano il regolamento sulla movida: «Se la musica non dà fastidio perché spegnere tutto alle due?» IL REGOLAMENTO San Benedetto, piano anti movida molesta: locali aperti senza limiti, ma dopo mezzanotte niente alcol e alle 2 stop alla musica

La classifica

Oltre 500 i corridori che hanno animato la competizione superstite. Nella classifica generale, a primeggiare è stato Ivan Martinelli della “Hair Gallery Cycling Team” che ha concluso il percorso in 2 ore 16 minuti e 15 secondi. Un arrivo sostanzialmente in volata, considerando che il secondo (Paolo Totò dell’Asd “Team Go Fast”) ha avuto uno scarto di soli 4 secondi e mezzo. Bronzo per Lorenzo Visani: arrivato con il tempo di 2:16:20. Sul podio femminile Michela Giuseppina Bergozza della “Asd Scatenati”. Il suo tempo: 2 ore 28 minuti 24 secondi e 158 millesimi. Attaccatissima la seconda: Michela Gorini del “Team Fausto Coppi Corse”, arrivata in 2 ore 28 minuti 24 secondi 464 millesimi. Terza: Alessia Bortoli della “Vibrata Bike 2005”: 2:33:02.378.

Le previsioni

Problemi pure per gli amanti del mare. Dopo i precedenti due weekend di aprile nel segno di un clima quasi estivo, il tracollo delle temperature ha letteralmente gelato gli entusiasmi di quanti già pregustavano una nuova domenica balneare. Ieri, poco prima di mezzogiorno, il termometro segnava 13 gradi: almeno 10 punti in meno rispetto alla stessa ora di una settimana prima. In queste condizioni, farsi il bagno è tornato proibitivo. Ora i fari sono puntati versi i prossimi giorni di festa. Per il 25 Aprile, lil meteo sembra non indicare condizioni ideali per tuffi e tintarelle. A mezzogiorno di giovedì, infatti, su San Benedetto si prevedono 15 gradi. Forse andrà meglio per il Primo Maggio.

Il calendario

Tra triathlon, mezza maratona e altri sport outdoor, questo lungo mese ha visto arrivare in Riviera centinaia di visitatori, nel segno di quel turismo-sportivo su cui San Benedetto punta da anni per vivacizzare la bassa stagione. E si proseguirà così anche per l’ultimo week-end. Dalle bici alle moto: questo fine settimana, infatti, lungo piazza Giorgini è previsto il raduno internazionale di Moto Guzzi; mentre al PalaSpeca è in programma il campionato di giovani promesse del pattinaggio artistico. A fine maggio, il 26, l’attesa Corri con Martina.