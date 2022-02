Partite le iscrizioni alla Stracivitanova: la corsa apre la stagione con due percorsi

CIVITANOVA - Stracivitanova, sono partite le iscrizioni. C’è tanta voglia di ricominciare, nel rispetto delle regole. La macchina organizzativa dell’Atletica Civitanova si è messa in moto già da un po’ per dare vita alla 46esima edizione della Stracivitanova, la kermesse sportiva più longeva nel panorama locale, in programma per domenica 13 marzo 2022.





Due, come di consueto, i percorsi: la mezza maratona competitiva (21.097 km, gara di interesse nazionale) e la 10.500 km non competitiva. Quest’anno, per evitare assembramenti e garantire il pieno rispetto delle normative anti-Covid, non si svolgeranno la Stracanina, la passeggiata e la Nordic Walking. «Ci riproviamo – ha detto il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi – Siamo partiti con l’organizzazione della Stracivitanova, in linea con quelle che sono le attuali normative. E, dunque, saranno necessari, come è previsto in questo momento, l’autocertificazione e il Green pass, base fino a 50 anni e “rafforzato” dopo i 50 anni. Sarà misurata la temperatura ad ogni atleta prima della gara e sarà obbligatorio tenere indossata la mascherina per i primi 500 metri dalla partenza».



«Ho avuto, nei giorni scorsi, un colloquio con il sindaco - ha continuato il presidente Sergio Bambozzi -, ottenendo l’ok da parte dell’amministrazione. Del resto, le gare sono ricominciate un po’ dappertutto e speriamo che per marzo la situazione sia in miglioramento. Da parte nostra c’è la volontà di ricominciare sempre rispettando le regole».



Ridimensionati, sempre per i motivi legati alla pandemia, gli eventi in programma per il sabato prima della Stracivitanova, l’appuntamento, quindi, si concentrerà soprattutto sull’aspetto prettamente sportivo, confermano non solo la capacità attrattiva della competizione ma anche i suoi importanti valori tecnici. Come sempre, comunque, è tanto l’interesse per questa competizione che, oramai da tanti anni, richiama a Civitanova centinaia e centinaia di atleti da ogni parte di Italia. Per informazioni ed iscrizioni www.stracivitanova.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA