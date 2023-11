Il sindaco di Ascoli Fioravanti completa la maratona di New York: «Che orgoglio, saluti dalla grande mela»

ASCOLI - Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti esulta su Facebook per avere partecipato e completato la Maratona di New York.

"Un sogno che si realizza! - ha scritto sulla sua pagina Facebook il indaco di Ascoli - Terminare la Maratona di New York è qualcosa di davvero indescrivibile! Un'incredibile iniezione di adrenalina, fiducia ed energia, per ripartire con ancor più voglia di fare bene per la nostra fantastica città! Un saluto dalla Grande Mela a tutti voi!", taggando la società sportiva Asd Picchiorunning. Presenti alla maratona di New York anche Denis Curzi, carabiniere sambenedettese ex campione italiano, e Peppe Talamonti, presidente della sezione pubblico esercizi della Confesercenti e noto titolare del ristorante Papillon, con la moglie.