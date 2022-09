SANTA MARIA NUOVA Paura ieri mattina durante la maratona “Corri con Sant’Antò”: il 118 è dovuto intervenire, attorno alle 10, per un ventenne del posto che prima ha perso i sensi, poi ha dato in escandescenze contro gli stessi soccorritori.

Il soccorso



Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Verde di Jesi con l’automedica di Osimo. Il soccorso è stato a dir poco problematico. Il giovane è stato trovato scalzo in un campo, apparentemente privo di sensi. Nel momento in cui è stato raggiunto, si è ripreso ma poi ha perso il controllo: ha spintonato i soccorritori, si è dato alla fuga per le campagne di Santa Maria Nuova, fino a che è stato rincorso e poi ritrovato nei pressi del palazzetto dello sport, di nuovo svenuto. Il ventenne è stato portato all’ospedale di Jesi: nel frattempo si era ripreso, ma era ancora molto confuso. Sul posto anche la polizia locale.