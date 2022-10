FANO - Quasi 10 ore di musica dal vivo, oltre 50 fra gruppi e solisti che dopodomani si alterneranno ogni 15 minuti sui due palchi allestiti nella rocca Malatestiana. Ecco in pillole il concertone di solidarietà con i Comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre scorso. «Nel suo genere un evento senza precedenti a Fano», hanno detto ieri gli organizzatori illustrando il programma.

Il benvenuto dopodomani alle 14.30 con un’esibizione di disk jockey, poi a partire dalle 15 spazio alle band e agli artisti che hanno aderito all’iniziativa. Conclusione intorno alla mezzanotte. Previsto un biglietto-donazione di 10 euro: l’intero incasso sarà consegnato alla Caritas diocesana, che a sua volta provvederà a distribuirlo fra i cinque Comuni interessati dall’alluvione nella nostra provincia (Cagli, Cantiano, Frontone, Pergola e Serra Sant’Abbondio). «Avverto tanto entusiasmo intorno all’iniziativa, cosa che mi fa ben sperare riguardo alla partecipazione», ha detto ieri Mattia Priori, il portavoce di musicisti e artisti locali impegnatisi negli aspetti organizzativi.



All’interno della rocca Malatestiana sono disponibili oltre 800 posti e il biglietto-donazione può già essere acquistato al botteghino in via della Fortezza (oggi 9.30-12 e 15-18; telefono 370/3685093), al teatro della Fortuna (oggi e domani 17.30-19.30, domani anche 10.30-12.30; telefono 0721/800750) e all’ufficio turismo in viale Battisti (oggi 9.30-12.30 e 16-18; telefono 0721/887680). Domenica, inoltre, la biglietteria della rocca in via della Fortezza sarà aperta dalle 10 in poi.



La donazione può inoltre essere effettuata anche nella cartolibreria Massi, a Pergola in piazza della Repubblica (0721/1794243), a Cantiano nell’edicola in via 4 Novembre (0721/788007) e a Frontone nell’albergo ristorante Il Daino (0721/786101). L’orario è lo stesso: tutti i giorni 9-13 e 17-19. Si otterrà il braccialetto che abilita all’ingresso al concertone. Un momento intenso della manifestazione è previsto intorno all’ora di cena. Tra le 20 e le 21 alcune testimonianze dell’alluvione, poi un contributo istituzionale cui parteciperanno il sindaco Massimo Seri e i suoi cinque colleghi dei Comuni colpiti, che sarà suggellato dalle bande musicali di Cantiano e di Fano: insieme eseguiranno l’inno d’Italia. Un modo simbolico per evidenziare il «forte legame di solidarietà tra la città e il suo entroterra», un concetto sottolineato sia da Seri sia da Priori.



Gli amministratori

Al loro fianco, al tavolo degli organizzatori, gli assessori Sara Cucchiarini, Etienn Lucarelli e Dimitri Tinti, il cantautore Luca Vagnini e Lorenzo Salucci dell’Orchestra Rossini. Chi volesse contribuire alla causa delle comunità alluvionate, potrà farlo ricorrendo a donazioni liberali attraverso l’Iban IT64S0623024310000015206432 e specificando nella causale: raccolta Con il cuore nel fango. È infatti questo il titolo dell’iniziativa, che ha una maglietta ufficiale acquistabile a 15 euro. Anche in questo caso l’intero ricavato sarà devoluto alle comunità alluvionate. «L’idea del grande concerto solidale è stata accolta con tanto calore dall’amministrazione fanese», ha concluso Priori.