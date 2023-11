SAN BENEDETTO - Si autotassano e per primi accendono le luminarie. Si tratta dei commercianti della Sentina che si sono ingegnati autofinanziando gli addobbi natalizi per le loro vie senza dover attendere il Comune. Intanto sul fronte amministrativo è stata approvata la delibera di giunta con la quale sono stati stanziati 55mila euro per le luci delle feste.

Le adesioni



Via del Cacciatore e via Fratelli Cervi hanno già le loro luci di Natale con i commercianti che hanno scelto di autotassarsi e quindi raccogliere denaro per sostenere le spese di allestimento delle luci e degli addobbi per le feste. In questo modo la zona Sentina ha visto l’intraprendenza dei negozianti, coordinata da Valeriano Cameli, avere la meglio e organizzarsi da soli per poter abbellire le proprie strade, dopo che lo scorso anno erano rimaste senza luminarie in attesa che ci pensasse il Comune. Nel frattempo l’esecutivo ha approvato la delibera per l’allestimento delle luminarie natalizie, tra cui lo stanziamento di 45mila euro a copertura delle spese di allestimento e di 10mila euro per l’iniziativa proposta dall’associazione cittadina Praesentia a sostegno delle attività produttive e dell’accoglienza.

Cifra quest’ultima dirottata per l’installazione di luminarie in zone al di fuori delle aree individuate dal programma comunale. Quindi 40mila per luminarie e 5mila per allacci quali spese coperte interamente dal Comune, mentre 10mila euro andranno gli per allacci delle singole vie allestite da commercianti, il tutto gestito dall’associazione Praesentia. Luminarie che verranno accese l’otto dicembre in occasione della festa dell’Immacolata.

Le vie dove l’allestimento sarà a cura del Comune son viale secondo moretti, via Montebello, via Mare, via Ferri, via D’Annunzio e via Marsala, invece verrà installato un albero di Natale al Paese alto, presso la chiesa Madonna della Marina, in piazza Matteotti, in piazza Sacra Famiglia e in piazza Cristo Re a Porto d’Ascoli.



Sul fronte commerciale è stata bocciata l’idea della lotteria da collegare agli acquisti: pochissime le adesioni in Comune per aderire alla proposta lanciata dall’assessore al commercio Laura Camaioni nella riunione con i negozianti. Tornata invece in piazza Matteotti la storica giostra ottocentesca diventata attrattiva per molti bambini.