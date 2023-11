CIVITANOVA - Oggi pomeriggio prende il via il Natale civitanovese. Un “Natale Stellare” lo slogan scelto per la serie di iniziative che accompagneranno la città fino al 25 dicembre. Alle 17.30, in piazza XX Settembre, la cerimonia di accensione delle luminarie. Mai come quest’anno l’amministrazione comunale ha giocato d’anticipo, stanziando la spesa e redigendo il bando per l’istallazione delle luminarie già alla fine della scorsa estate.



Il gemellaggio

Nei giorni scorsi è arrivato anche l’albero donato come sempre da Esine, comune gemellato in provincia di Brescia. Momento, però, velato di tristezza. Per la prima volta, non c’era Ciro Lazzarini a fotografare il grande abete. Sicuramente non mancherà occasione per ricordare il fotografo civitanovese, recentemente scomparso, durante le festività. Ma oggi sarà illuminato anche un altro albero, quello installato in piazza Conchiglia e definito dai civitanovesi “attaccapanni”. Una struttura in metallo molto contestata e costata 31mila euro. Si procederà mezz’ora dopo le luminarie ed interverrà il violinista Valentino Alessandrini. Per quanto riguarda il contro delle spese natalizie, invece, il totale ammonta al momento a 142mila euro ma è destinato a crescere, come si legge negli atti amministrativi. Nell’ultima delibera viene specificato che «non contiene spese tecniche al momento non preventivabili». Per il servizio luminarie, che si è aggiudicato la ditta Magic Led di Civitanova, il Comune spenderà 102.359 euro; altri 40mila euro serviranno per il cartellone natalizio, escluso quello dell’azienda Teatri di Civitanova.

Il cartellone

Questo il programma: 3 dicembre, fontane danzanti sotto Palazzo Sforza; 8 dicembre, lo spettacolo Winx Magic Show Party in piazza XX settembre; 10 dicembre il Circo di Natale in piazza Ramovecchi; 17 dicembre, Elfi e Fate del Bosco incantato, sempre in piazza Ramovecchi. Inoltre dall’8 dicembre al 7 gennaio, Civitanova Alta si trasformerà ne La città dei Presepi mentre al Lido Cluana sarà aperta la casa di Babbo Natale e la pista di pattinaggio sul ghiaccio.