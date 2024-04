MACERATA Il centro di Macerata tirato a lucido per accogliere turisti e residenti. Sono in corso in questi giorni i lavori per l’installazione delle luminarie nel cuore del capoluogo. Doppia la novità rispetto allo scorso anno: non solo le luci si snoderanno su tutte le vie del centro, ma la spesa sarà anche interamente sostenuta dai commercianti.

L’impegno

A spiegare l’impegno dei negozianti è il presidente dell’associazione Commercianti del centro storico, Giuseppe Romano: «Per la prima volta - sottolinea - tutti i commercianti del cuore cittadino si sono uniti per sostenere economicamente l'allestimento delle luminarie d'estate per tutto il centro storico. Mentre lo scorso anno avevano interessato solo corso Matteotti e via Gramsci, la cui spesa era stata sostenuta dall’amministrazione comunale, quest’anno l’iniziativa non peserà sulle casse dell’ente perché sarà interamente a nostro carico. Saranno interessate piazza Annessione, via Garibaldi, via Tommaso Lauri, corso Matteotti, vicolo Ferrari, via Don Minzoni, via Gramsci, via Crescimbeni, corso della Repubblica, le scalette e via De Vico». Ogni negoziante ha quindi versato la sua quota per sostenere la spesa totale che ammonta a circa diecimila euro. «Saranno accese dal prossimo weekend - annuncia Romano - e allieteranno il passeggio in centro fino al 30 novembre. Poi per il periodo invernale subentreranno gli addobbi di Natale a cui lavoreremo in seguito. È il nostro modo di accogliere chi sceglierà Macerata. Ringrazio il sindaco Parcaroli e l’assessore Marchiori che hanno supportato il nostro progetto». Associazione al lavoro anche sul fronte degli eventi: «Il prossimo appuntamento è con i mercatini francesi - conclude Romano - che si terranno dal 19 al 21 aprile prossimi. Poi stiamo già lavorando ad altre manifestazioni per l’estate».