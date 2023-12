ASCOLI Durerà sino all’Epifania il Villaggio di Natale in piazza Arringo, inaugurato ufficialmente ieri pomeriggio dal sindaco Marco Fioravanti e dagli altri amministratori comunali. Per il terzo anno sarà curato da “Brilli & Partners” e comprenderà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e 28 caratteristiche casette di legno. Queste ultime, che come da tradizione intendono ricreare il clima dei paesaggi montani tirolesi, sono affidate ad altrettanti venditori provenienti da tutta Italia che per l’occasione saranno orientati verso l’artigianato artistico, i prodotti tipici, l’oggettistica e tante idee regalo.

La pista sul ghiaccio





La pista di ghiaccio invece, consentirà a tutti gli appassionati del pattinaggio di poter ritrovare il proprio habitat ideale, dalle ore 10 sino alle 24 di ogni giorno, a parte date speciali come quella della Vigilia di Natale, il cui funzionamento chiuderà i battenti qualche ora prima. Secondo la tabella di marcia la pista doveva entrare in funzione già ieri ma le alte temperature hanno rimandato ad oggi sperando che la colonnina di mercurio si abbassi. In pista si svolgeranno numerose iniziative lungo l’arco del mese, molte realizzate in collaborazione con associazioni: dall’arrivo dei maestri di hockey alla partecipazione di bambini travestiti da caratteristici elfi, sino alla presenza di giovani “Diversamente abili”. «Abbiamo in programma per metà dicembre anche una manifestazione che coinvolgerà coloro che saranno dentro e fuori dalla pista, una festa Silent in cui si ballerà con le cuffie» spiega il patron Marco Brilli, che ringrazia l’Arengo e gli sponsor per la fiducia accordatagli, oltre che “Noma 21” per il lavoro svolto nell’allestire il Villaggio.

Ma il Natale in piazza Arringo sarà anche molto altro, a cominciare dal funzionamento dell’enorme albero posizionato di fronte a palazzo Arengo, le cui luci si accenderanno martedì alle 19, insieme a tutte le luminarie del centro storico, le cui ultime luci filanti verranno montate domani. E ancora, in queste festività 2023 non mancherà la figura di Babbo Natale, che ha assicurato la sua presenza all’interno della sua casetta in ogni weekend, a partire dal prossimo, pronto a leggere le letterine di ogni bambino ascolano. «Siamo felici che il funzionamento del Villaggio crei attesa anche tra gli esercizi pubblici della piazza, consapevoli che il movimento che suscita finisca poi con il far lavorare tutti» ha proseguito l’organizzatore, ricordando che i commercianti operativi nelle casette, strutture aperte quotidianamente senza interruzioni dalle ore 10 alle ore 20, provengono anche da città molto lontane, come Bari e Brescia.



«Anche stavolta non poteva mancare il Villaggio in piazza Arringo » ha detto il primo cittadino al momento dell’inaugurazione, per l’occasione affiancato da Brilli e dalla sua collaboratrice Suzana Andreu, dagli assessori Gianni Silvestri e Monia Vallesi, dal presidente del consiglio comunale Alessandro Bono e dalla consigliera Elena Stipa, certo che l’edizione imminente degli eventi legati alle feste sarà una delle più belle e ricche che si siano mai ricordate.