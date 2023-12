Trovato morto nel suo appartamento ad Ascoli: stanza a soqquadro e tanti dubbi da chiarire, disposta l'autopsia

ASCOLI - Mistero sulla morte di un anziano ascolano di 85 anni ritrovato morto nel tardo pomeriggio in un appartamento in largo delle Camelie a Monticelli, ad Ascoli Piceno. L'allarme è stato dato dalla nuora che non sentendolo da questa mattina sia insospettita. Recatasi a casa del suocero lo ha trovato esanime a terra e una stanza a soqquadro. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma l'anziano era giò morto. Disposta un'autopsia anche se per il medico legale dai primi elementi ricavati la morte dell'uomo potrebbe essere stata causata da un malore.