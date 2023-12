Scontro tra tornado ad Ascoli con 4 piloti morti: assoluzione per i due imputati

ASCOLI - Nessun colpevole per lo scontro aereo sulle colline di Venarotta avvenuto nel 2014. ll tribunale di Ascoli ha assolto perché il fatto non sussiste Fabio Saccottelli e Bruno Di Tora, i due avieri dell'Aeronautica Militare imputati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo in merito all'incidente aereo avvenuto il 19 agosto 2014.

Uno scontro fra due Tornado, nel quale persero la vita quattro piloti militari, i capitani Mariangela Valentini, Alessandro Dotto, Giuseppe Palminteri e Paolo Piero Franzese. I due Tornado erano partiti dalla base militare di Ghedi per una esercitazione in vista di una missione in ambito Nato.