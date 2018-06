I ladri vanno all'assalto della cassaforte: l'allarme del vicino li mette in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Sono riusciti a penetrare, in pieno giorno, in un appartamento del centro di S. Benedetto e, una volta dentro, si sono messi a lavorare sulla cassaforte. Contavano sul fatto che, con tutto il rumore che proveniva dall’esterno, nessuno si sarebbe accorto del rumore provocato da loro. Ma non hanno fatto i conti con l’orecchio fino di un vicino di casa che li ha sentiti e ha dato l’allarme. Ai ladri non è rimasto che fuggire a gambe levate.