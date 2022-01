Notte di fuoco nell'azienda di trasporto rifiuti: l'incendio blocca anche i treni. Giallo sulle cause

SAN BENEDETTO - Sono servite diverse ore ai vigili del fuoco per domare l'incendio scoppiato intorno a mezzanotte alla Italservizi di San Benedetto, azienda che si occupa del trasporto di rifiuti. Sul posto ès tato necessario l'intervento di squadre da San Benedetto, Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona; nel momento peggiore è è stato anche disposta la chiusura della vicina linea ferroviaria. È giallo sulle cause del rogo: dalle immagini dei video di sorveglianza si vede un cumulo di rifiuti incendiarsi, ma non è chiaro cosa abbia innescato le fiamme.

Ultimo aggiornamento: 11:12

