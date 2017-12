La Guardia costiera sequestra una tonnellata di pesce di sospetta provenienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN BENEDETTO - Allo scopo principale di tutelare il consumatore finale, la Guardia costiera di San Benedetto del Tronto ha condotto un’intensa attività di contrasto al fenomeno della pesca illegale e di verifica del rispetto della normativa sulla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici. L'operazione, che ha visto impegnati 39 militari e 3 unità navali ha portato al sequestro di una tonnellata di prodotti ittici che, con ogni probabilità, sarebbero finiti sulle nostre tavole durante le festività, contestando, altresì, sanzioni amministrative per un totale di 96mila euro. L’attività, espletata in tutta l’area di giurisdizione, è stata focalizzata sui punti di sbarco, sui centri di stoccaggio, presso i punti vendita al dettaglio e, per strada, sui mezzi isotermici. La Guardia Costiera raccomanda di accertarsi, prima dell’acquisto, che il prodotto ittico sia conforme alla normativa nazionale e comunitaria, soprattutto per quanto riguarda la provenienza e le informazioni obbligatorie che è suo diritto siano presenti e chiare, invitandola a segnalare eventuali difformità o problemi.