Lotto e SuperEnalotto, cosa cambia e cosa succede con l'estrazione di oggi, venerdì 8 dicembre 2023

Domanda che si fanno in tanti quando c'è la comcomitanza con una festività. Ci saranno le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto previste per oggi (venerdì 8 dicembre)?

Come di consueto quando le estrazioni coincidono con le festività, queste vengono anticipate o posticipate. Per quanto riguarda il concorso n. 169 previsto per oggi, servirà un po' di pazienza: l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso note le modifiche al calendario delle estrazioni di dicembre: quella dell'8 slitterà a domani, sabato 9 dicembre, mentre quest'ultima verrà recuperata il primo giorno utile, ossia lunedì 11 dicembre.

A partire dallo scorso 7 luglio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ufficializzato l’introduzione della quarta estrazione, quella del venerdì, disposta per generare entrate da convogliare nel Fondo per le emergenze nazionali, in supporto alla popolazione dei territori colpiti dalle alluvioni.

Ma essendo l'8 dicembre la festa dell'Immacolata, lo spostamento è stato praticamente automatico. Le estrazioni continueranno a essere quattro fino al 29 dicembre 2023, poi, in assenza di proroghe, si dovrebbe tornare alle tre estrazioni settimanali. Nel prossimo mese non cambierà quindi il numero delle estrazioni, ma saranno alcune date a subire delle modifiche.