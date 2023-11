ASCOLI - La città si prepara ad un Natale destinato ad essere ricordato. Per tutto il mese di dicembre e sino al 7 gennaio, il centro storico sarà il fulcro di un autentico caleidoscopio di iniziative, attrazioni, giochi e spettacoli. Ad impegnarsi da tempo in questa direzione sono il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Monia Vallesi, certi che il programma sia così accattivante da permettere di superare i numeri della scorsa edizione. «Si comincia con il Villaggio di Natale in piazza Arringo dal 2 dicembre al 7 gennaio. Oltre alle inconfondibili casette di legno con tante attività diverse per i migliori regali da mettere sotto l’albero, tutti i giorni garantirà l’attivazione della pista di pattinaggio su ghiaccio, oltre alla presenza di Babbo Natale presso la sua casetta a ridosso della Vigilia» spiega l’assessore comunale agli eventi, a proposito di iniziative che saranno allestite in un ambiente interamente decorato con luminarie natalizie. Sono già iniziati i lavori di montaggio delle luminarie e degli addobbi nell’area prospiciente Palazzo Arengo, come le grandi palle natalizie gialle e rosse che saranno il simbolo della piazza sede principale degli eventi. Lo scenario sarà infatti adibito anche performance musicali e tombole.

Il vintage



«Gli amanti dell’antiquariato, del modernariato, del collezionismo e del vintage saranno accontentati durante l’edizione natalizia del mercatino dell’antiquariato, la trentunesima, eccezionalmente fissata per il 9, il 10 e l’11 dicembre» aggiunge Monia Vallesi, ricordando che per questo motivo è stato effettuato sino al 10 gennaio il trasferimento del mercato ambulante da piazza Arringo in piazza del Popolo. Una scelta che prevede in caso della presenza di altri eventi nel salotto cittadino la collocazione del mercato delle bancarelle in via Kennedy. Ovviamente in merito alle giornate canoniche del mercoledì e sabato mattina. «Nell’intera giornata del 17 dicembre, tornerà la Fiera di Natale, con i suoi 200 ambulanti» prosegue l’assessora, confermando i 209 posteggi rilasciati quest’anno, rispetto ai 195 del 2022, di cui 186 non alimentari e 23 quelli presenti nelle zone di piazza Roma e di Largo Crivelli, destinati a chi propone tipicità e degustazioni. Tutto questo sino all’attesa festa in piazza del Popolo per il 31 dicembre con vari dee jay e artisti musicali, tra cui Dardust e il bassista Saturnino Celani, all’interno di un veglione sotto le stelle che si preannuncia memorabile.

La discesa delle befane

Uno degli avvenimenti a cui il Comune sta lavorando e che 12 mesi portò in piazza del Popolo 5mila persone è l’edizione 2024 della Discesa delle Befane, che la mattina del 6 gennaio tornerà a distribuire gadget e dolci a tutti bambini dopo la funambolica calata delle vecchiette da Palazzo dei Capitani. «Lo scopo è attrarre sempre nuovi visitatori» ricorda Monia Vallesi, citando il confortante risultato ottenuto dalle quattro Notti Bianche, dal Summer Festival, dal Festival del Cioccolato, dalle rassegne Controvento e I suoni dell’Anima, dalle feste danzanti e i concerti de Il Volo, Gazzè e Vecchioni. «Un successo reso possibile dal lavoro di un sindaco giovane che guarda ai giovani» conclude.