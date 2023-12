Ancona, territorio pattugliato prima delle Festività: scatta un foglio di via di due anni per un uomo

ANCONA Giornate di intensi controlli, ad Ancona, in vista delle festività natalizie. In particolare, nei quartieri Piano, Archi, Stazione, Centro e Passetto sono state identificate 38 persone e 26 veicoli.

La scoperta

Tra i controlli effettuati veniva è stato individuato un cittadino di origini marocchine e residente fuori provincia, con gravi precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, il porto di armi, colto a consumare stupefacenti. Per lui un foglio di via di due anni con divieto di ritorno.