Lotto e Superenalotto, oggi nessuna estrazione. Ecco come cambia il programma

Giovedì senza estrazioni quello di oggi. Il calendario delle estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto prevede l’uscita dei numeri vincenti nei cosiddetti “giorni pari” – martedì, giovedì e sabato – ma una regola è tale proprio perché esistono le cosiddette eccezioni. Di fatto, e come di consueto, quando il giorno delle estrazioni va a coincidere con una festività, arrivano delle modifiche per i concorsi che vengono giocati. Anche quest’anno accadrà, e in particolare proprio per oggi, la Festa dell’Immacolata, giovedì 8 dicembre 2022. Nella giornata le estrazioni verranno, dunque, posticipate.

Per quanto riguarda il SuperEnalotto, l’estrazione del concorso n. 147 di giovedì 8 dicembre è stata posticipata a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso n. 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. Diverso il discorso per Lotto e 10eLotto: l'estrazione dell'8 dicembre verrà invece posticipata al giorno successivo, venerdì 9 dicembre 2022. Il calendario delle estrazioni tornerà poi alla normalità a partire da martedì 13 dicembre.