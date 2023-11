SAN BENEDETTO - Lunedì nero per lo scuolabus tra ritardi e attese: pulmini in ritardo, bambini in attesa alle fermate e orari disattesi. Nonostante le rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale ieri è stato un vero lunedì nero per il servizio di scuolabus dell’Isc Nord.



I disagi

Alla fermata della zona San Filippo lo scuolabus era atteso per le 8, mentre è arrivato solo alle 8.08 con tanto di autista che sapeva di dover rispettare l’orario fissato alle 8.06. Inizialmente l’orario di partenza da San Filippo diretto alla scuola Marchegiani al Paese alto era alle 7.40, poi nella riunione di venerdì scorso il Comune aveva informato le famiglie sulla modifica delle partenze che nel caso della zona nord sarebbe stata fissata alle 8.

Ma ieri nessun pulmino era presente alla fermata alle 8 ma solo otto minuti dopo con bambini delle elementari in attesa e soprattutto con i genitori che aspettavano con loro rischiando ritardi sul posto di lavoro. È il caso di Laura una mamma, tra l’altro vedova, con due bambine che ha rischiato di arrivare tardi in ufficio avendo dovuto attendere per ben 8 minuti l’arrivo dello scuolabus. «Questa mattina (ieri per chi legge) alle fermate era un delirio – spiega Laura – venerdì ci avevano sottoposto un nuovo orario che oggi è stato disatteso. Nemmeno l’autista sapeva di dover arrivare alle 8.

La fermata di San Filippo era piena di bambini perché è l’unica con pensilina. Non ho nemmeno salutato mia figlia, mi sono sbrigata a farla salire altrimenti non avrei fatto in tempo a raggiungere il mio ufficio a Monsampolo». Tra l’altro lo stesso scuolabus prima di arrivare a San Filippo fa il giro del Ponterotto e dalle 7.40 alle 7.55 affronta nove fermate vicine tra loro che potrebbero essere accorpate al fine di ottimizzare i tempi, anche perché ogni sosta con la salita a bordo dei bambini implica almeno un paio di minuti.



Il tragitto



Attualmente il bus ferma in via Montagna dei fiori, per poi proseguire in via Colle della Maddalena, via Col Fiorito scendendo poi su via Manara e proseguendo in via Marinuccia per poi immettersi su via Marradi e raggiungere la zona San Filippo fino a raggiungere la scuola primaria Marchegiani. «Senza dimenticare – aggiungono i genitori – che abbiamo pagato un servizio affinché il pulmino passasse a San Filippo alle 7.47, orario che sarebbe stato perfetto, mentre ora ci ritroviamo con un passaggio alle 8. Forse perché qualche assessore vuole favorire i residenti del Ponterotto. Resta il fatto che i bambini arrivano in ritardo a scuola, mentre eventuali problemi potevano essere legati ad avarie, maltempo e traffico.