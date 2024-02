La protesta dei trattori lunedì arriva a Pesaro e Porto San Giorgio: diverse strade chiuse, possibili disagi

Protesta degli agricoltori a Pesaro e Porto San Giorgio annunciata per lunedì 5 febbraio. A Pesaro lunedì sarà sospesa la viabilità nelle strade interessate dal corteo dei trattori che dal casello autostradale (ore 8.30) raggiungerà l’interquartieri (fino a via Solferino) per poi ripercorrere il percorso a ritroso. Rallentamenti nella zona, sin dalle ore 6 del mattino per il passaggio di 150 mezzi agricoli in arrivo da tutta la provincia per partecipare alla manifestazione. Transiteranno in via Selva Grossa e nell’abitato di Case Bruciate, per raggiungere il presidio fisso della protesta (terreno davanti all'ingresso dell'A14 di Pesaro).

A Porto San Giorgio

A Porto San Giorgio la manifestazione sarà dalle 8 alle 22 con la zona di Santa Maria a Mare come punto di ritrovo. Attese 4 tranche, due verso nord e due verso sud. Gli organizzatori hanno chiesto una proroga anche per martedì, ma solo come presidio.