SAN BENEDETTO - La polizia ha arrestato una ventinovenne di San Benedetto per furto. Il 13 luglio è stato infatti denunciato un furto in casa in un appartamento in zona Ascolani nel corso del quale sono stati sottratti numerosi monili in oro e argento. La ladra è stata incastrata dalle telecamere e parte della refurtiva recuperata nella sua abitazione e al Compro Oro.