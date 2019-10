San Benedetto, il dentista è pensione ma lo studio lavora "in nero": denunce e sequestro della Finanza

SAN BENEDETTO - Il dentista era in pensione eppure lo studio, che avrebbe dovuto essere chiuso da tempo, continuava a lavorare. E' la scoperta fatta dalla Guardia di Finanza di San Benedetto in un condominio che si trova lungo la Riviera delle Palme. Durante gli appostamenti e le indagini però, i militari non hanno mai visto il dentista entrare o uscire dallo studio. Una situazione suonata subito come un'anomalia visto che hanno impiegato poco, i finanzieri, a capire che lo studio era tutt'altro che inattivo visto che il professionista, anche se a nero, avrebbe comunque dovuto effettuare delle prestazioni tra quelle quattro mura.

I dubbi sono stati fugati mediante un’intensificazione delle attività di appostamento, già intraprese da giorni, con le quali sono stati individuati due odontotecnici, residenti fuori San Benedetto e frequentatori giornalieri del condominio posto sotto osservazione, ove vi accedevano nelle prime ore del mattino, per poi abbandonarlo alle prime ore della sera, in perfetta coincidenza con i “vecchi” orari di apertura e di chiusura dello studio odontoiatrico. E' stato un blitz a dimostrare la presenza dei pazienti e a smascherare l'attività dei due odontotecnici che, colti in flagranza di reato, sono stati denunciati per abusivo esercizio di professione. Rischiano fino a tre anni e una multa che può arrivare a 50mila euro. Nei guai anche il dentista pensionato il quale, dopo essere stato denunciato per il concorso nel reato, si è visto sequestrare l’intero studio e relative attrezzature.

